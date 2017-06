Speurders vielen vanmorgen op vraag van de onderzoeksrechter van Brugge binnen in het gemeentehuis van Middelkerke en in de privéwoningen van enkele beleidspersonen en ambtenaren. Politie en gerecht voeren een onderzoek of de gemeente gefraudeerd heeft door de bouw van het nieuwe casino toe te wijzen aan de groep rond gokfirma Napoleon Games.

De partij van Jean-Marie Dedecker had eind vorig jaar al samen met andere oppositiepartijen N-VA en het Progressief Kartel een klacht ingediend. "Het gerecht voelt al maanden een onderzoek. Dat ze nu op die manier binnenvallen, toont aan dat het gerecht zuivere bewijzen in handen heeft. Het is ongebruikelijk dat ze de boel onmiddellijk verzegelen en in beslag nemen."