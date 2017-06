"Deze morgen heeft de onderzoeksrechter van Brugge huiszoekingen bevolen bij enkele beleidspersonen die betrokken zijn bij het casinodossier van de gemeente Middelkerke. De huiszoekingen zijn gebeurd zowel in kantoren van het gemeentehuis als in de privéwoningen van de betrokken beleidspersonen en ambtenaren", aldus het gemeentebestuur.

Het bestuur wijst onder meer naar oppositielid Jean-Marie Dedecker die het casinodossier nauw opvolgt, en in het verleden het verloop van de gunning al enkele keren aan de kaak stelde. "Het onderzoek werd uitgevoerd nadat er klacht is ingediend door bepaalde personen uit de oppositie, onder impuls van Jean-Marie Dedecker. De huiszoekingen zijn tot op heden correct en sereen verlopen. Het beleid is ervan overtuigd dat deze klacht werd ingediend om de huidige meerderheid te schandaliseren. Het feit dat deze onderzoeken al gelekt zijn terwijl deze nog aan de gang zijn, is hiervan een bewijs. De meerderheidspartijen wensen te benadrukken dat dit niet de manier is waarop zij aan politiek willen doen. Uiteraard verlenen zij hun volledige medewerking aan dit onderzoek", aldus het bestuur.

Jean-Marie Dedecker bevestigt aan onze redactie dat hij inderdaad samen met oppositiepartijen N-VA en Progressief Kartel een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend in verband met het casinodossier.

De coalitie reageert verbolgen en vindt niet dat dit hoort bij het politieke spel. Ze betreuren ook dat ambtenaren betrokken worden bij wat zij "afbraakpolitiek" noemen.