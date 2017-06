Afgelopen weekend viel er in West-Vlaanderen her en der een lichte bui, maar dat was maar een druppel op een hete plaat.

"Het waterpeil in de waterlopen blijft uitzonderlijk laag. De regenval die de komende dagen verwacht wordt, zal niet voldoende zijn om de minimumpeilen in de waterlopen te herstellen. De beperkende maatregelen blijven van kracht", aldus de gouverneur.