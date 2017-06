De Waalse meisjes, die aan zee waren met hun ouders, bevonden zich in het water aan de linkerkant van de Westelijke Strekdam, een onbewaakte zone. Omstanders slaagden erin om het eerste meisje op het droge te brengen.

Twee politie-inspecteurs besloten, na een inschatting van de situatie, naar het overgebleven meisje toe te zwemmen. Ze konden haar aan land brengen. De meisjes werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De NH90-helikopter en de ORKA-reddingsboot waren intussen al vertrokken, maar maakten rechtsomkeert toen de redding snel voorbij was.

“Het is verboden om te zwemmen in een onbewaakte zone en mensen moeten dit beginnen beseffen. We hebben de scheepvaartpolitie gevraagd een proces-verbaal op te stellen”, zegt Carlo Smits van politiezone Oostende. Er kan een boete van 250 euro volgen voor de ouders.