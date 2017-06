Gisteren raakten kinderen en begeleiders van een chirogroep uit Gent in de problemen toen ze aan het pootjebaden waren in zee, in Oostende. Door de sterke stroming raakten ze afgedreven. 13 kinderen en 2 begeleiders werden naar het ziekenhuis gebracht, ze mochten na verzorging naar huis. De brandweer van Oostende en vier ambulances kwamen ter plaatse.

De groep was in een onbewaakte zone gaan zwemmen. Volgens de reddingsdiensten zijn er de voorbije dagen verschillende incidenten geweest met mensen die in onbewaakte zones in zee gingen. Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen vindt dat de factuur van de hulpdiensten naar de jeugdbeweging zou moeten gaan, zegt hij in de kranten van Mediahuis.

"Ik ben boos op de leiding. In onbewaakte zones gaan zwemmen met kinderen is gewoon onverantwoord" zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik ga de nationale leiding hierover aanspreken en vragen dat ze de begeleiders goed informeren. De zee is geen zwembad."

"Ik ben van mening dat we altijd paraat moeten zijn om uit te rukken en mensen te redden. Maar helikopters, boten, dat kost allemaal geld. Als men echt bewust onbewaakte zones gaat opzoeken, vind ik dat een deel van de factuur wel mag gaan naar degene die de overtreding heeft begaan."

Decaluwé maakt de vergelijking met Zwitserland: wie daar buiten de skizones gaat en in de problemen komt, moet ook een deel van de kosten voor de hulpdiensten ophoesten.

"De hogere overheden moeten hierover beslissen, maar ik ga er alleszins zeker nog eens op aandringen."