Siebe De Voogt In Oostende zijn vanmiddag twaalf kinderen en twee begeleiders van een jeugdbeweging in de problemen gekomen terwijl ze aan het pootjebaden waren in de zee. Door de sterke stroming waren ze afgedreven. Na verzorging in het ziekenhuis mochten de kinderen en de begeleiders allen naar huis.