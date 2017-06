Nadat gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen beslist had dat er in vier polders en een deel van het IJzerbekken geen water meer opgepompt mag, worden, lijken boeren zich toch niet aan het verbod te houden. Dat bleek afgelopen weekend.

We krijgen veel meldingen binnen van landbouwers die zich aan het verbod houden en anderen zien pompen. Dat leidt tot ongenoegen", zegt korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder.

De politie patrouilleert langs de IJzer en merkt ook dat het erg druk is in Heernisse in Diksmuide. Daar rijden de boeren af en aan om water op te pompen en dat zorgt er zelfs voor files. "We nemen nog geen verhoren, maar doen wel vaststellingen. Het is niet zeker of er een boete volgt." Morgen zal de politie met de procureur overleggen Die zal beslissen wat de politie met de overtredingen moet doen en of de boeren vervolgd zullen worden.

Ook in de naburige politiezones Kouter en Spoorkin heeft de politie al verschillende landbouwers betrapt en geregistreerd. In de meeste gemeenten en steden van de regio's mag geen water meer gepompt worden. "Die beslissing ligt eigenlijk bij de Polders, de beheerders van de waterlopen. Zij volgen het advies van de gouverneur en wij leggen ons bij dat advies neer", zegt Bart Halewyck, CD&V-burgemeester van Gistel, waar het captatieverbod ook geldt.