De dieren zijn aangetroffen in de Steengracht in Steenkerke, vlak bij Veurne. Het zijn exoten, die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. De schuldpadden zijn er wellicht gedumpt, maar maken het dankzij het warme weer goed.

Toch is hun komst geen goed nieuws voor het lokale ecosysteem. "De geelwangschildpad staat sinds een jaar op de verboden lijst van invasieve soorten omdat ze het ecosysteem verstoren. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en eten het voedsel van de andere dieren op. De gelijkaardige roodwangschildpad is overigens al tien jaar verboden hier", zegt Lieven Bossuyt van Agentschap Natuur en Bos.

"Als wij geelwangschildpadden zien, mogen we ze bestrijden of verwijderen uit de natuur", besluit Bossuyt. Wanneer en of de dieren worden weggehaald uit Veurne, is onduidelijk.

Een geelwangschildpad kan zo'n 30 centimeter groot worden. Eens de dieren zo fors groeien, worden ze vaak gedumpt omdat ze te groot worden voor aquariums. Op dat moment mag je zo'n dier niet langer als huisdier houden, al zijn uitzonderingen wel mogelijk.