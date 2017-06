Om 7 uur morgenochtend treedt in het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt in West-Vlaanderen een heus actieplan in werking in de hoop met de schurftmijt af te rekenen. Het minuscule diertje is enkele dagen geleden aangetroffen bij een bewoner en een personeelslid.

"Iedereen krijgt een behandeling met medicijnen", zegt OCMW-voorzitter Pascale Baert. "Dat betekent tegelijk dat we niet zullen weten of intussen nog mensen met schurft zijn besmet, omdat de incubatietijd 14 dagen betreft. Als nog mensen zijn besmet, zullen ze dus automatisch zijn behandeld."

Daarnaast wordt al het bedlinnen ververst en moeten alle bewoners onder de douche. "De komende dagen en weken gaan we extra aandacht aan hygiëne besteden, al doen we dat uiteraard altijd", zegt Baert. "We merken dat rond schurft een taboe hangt, maar uiteindelijk is dit zoiets als luizen of de griep."