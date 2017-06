Vorige week stierf een meisje van 29 na een nachtje stappen. Ze had verschillende wodka's gedronken in het café. Achteraf bleek dat ze gestoven is aan een methanolvergiftiging.Ook andere mensen hadden klachten. Methanol is een giftig bijproduct van alcoholische gisting.

"In een van de flessen die hier aangetroffen zijn, is methanol gevonden. Daardoor kan ik geen enkel risico nemen in het kader van de volksgezondheid. In overleg met de politie en het Federaal Voedselagentschap heb ik besloten om de horecazaak tot nader bericht te sluiten", zegt burgemeester Bert Maertens van Izegem.