Er was de voorbije weken heel wat tumult rond de subsidiëring. De provincie West-Vlaanderen trekt jaarlijks 250.000 euro uit, maar dat komt vanaf 2019, wanneer provincies zich uit intercommunales moeten terugtrekken, in het gedrang.

Volgens minister Ben Weyts zijn er gesprekken met privé-partners. "Dat klopt", aldus voorzitter Johnny Devey. "Maar er moet toch een onderscheid gemaakt worden tussen de middelen die we krijgen uit de privé-sector en de overheid. Die laatste zijn cruciale werkingssubsidies. Ik wil geen politieke spelletjes. De overheden moeten er zich van bewust zijn dat het om veiligheid gaat. Ik heb wel het gevoel dat iedereen dat beseft", aldus Devey.

Toch blijft de subsidie van de provincie belangrijk. "Na het seizoen bevragen we onze posten over de noden en het te vernieuwen materiaal. Die subsidies worden daarvoor gebruikt. We zijn dus afhankelijk van dat budget, meer zelfs, het is van levensbelang."