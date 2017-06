In De Gavers in Harelbeke, in West-Vlaanderen, is gisterenavond rond 20 uur een vermist jongetje van vier dood teruggevonden in het water. Volgens het parket is het kindje verdronken. Het jongetje was dan al enkele uren vermist, en politie en brandweer waren met man en macht op zoek. Carl Vereecke is verantwoordelijk voor Sport in de provincie West-Vlaanderen en benadrukt dat er gisteren in het domein een rode vlag hing.

In het provinciedomein kan volgens de gedeputeerde enkel gezwommen worden als er voldoende redders kunnen worden voorzien. Gisteren was dat niet het geval. "We hebben het met dit warme weer geprobeerd, maar de meeste redders zijn jobstudenten en die hebben nu examens", zegt Vereecke aan VRT Nieuws. Hij benadrukt dat er in De Gavers pas kan worden gezwommen als er en een hoofdredder en twee bijkomende redders aanwezig zijn.

(lees verder onder de video)