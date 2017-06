Auteur: Kathleen Huys

Kathleen Huys Het jongetje van vier was gisteren met zijn moeder in het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. Hij ging op het strand spelen en toen zijn moeder hem een halfuur niet had gezien, verwittigde ze de politie. Na drie uur zoeken vonden de speurders zijn lichaam in de zwemvijver van het domein.