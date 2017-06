Twee auto's wilden zondagmiddag in Beernem de E40 oprijden. Er was druk verkeer naar de kust, waardoor dit niet onmiddellijk lukte.

Het achterste voertuig, een Mercedes, heeft hierop versneld en slaagde erin in te voegen op de eerste rijstrook. Het kwam daarbij ter hoogte van het eerste voertuig, dat er nog altijd niet in was geslaagd de snelweg op te rijden. Op die plaats was er geen invoegstrook meer, waardoor het eerste voertuig noodgedwongen op de pechstrook reed.

Uiteindelijk kon de eerste auto toch invoegen en schoof de Mercedes op naar het tweede rijvak. Daardoor moest op die tweede rijstrook een Citroën Picasso plots uitwijken. De auto kwam tegen de middenberm terecht en belandde op zijn dak in de gracht. Drie kinderen raakten lichtgewond, hun ouders werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De twee invoegende voertuigen zetten hun weg richting kust gewoon verder.

De wegpolitie heeft de betrokken voertuigen op basis van camerabeelden kunnen identificeren. Alle bestuurders zijn nu verhoord, waardoor de politie nu een duidelijk beeld heeft van de omstandigheden van het ongeval. Over de details doet het parket geen uitspraken, de politierechter zal in een later stadium moeten oordelen wie aansprakelijk is voor het ongeval.