De ondernemer Xavier Vercaemst heeft doorheen de jaren veel geïnvesteerd in kusthotels en runt er momenteel enkele in Oostende, Middelkerke en Blankenberge. Hij nam het risico om er in die moeilijke periode volledig voor te gaan.

"De hotelsector is een heel uitdagende en boeiende markt. Ik vond dat er nog veel groeipotentieel was voor mooie, kwalitatieve hotels aan de kust. De hotels waren namelijk gespecialiseerd in de goedkopere, Engelse markt. Kwalitatief aanbod was er in de beginjaren moeilijk te vinden. We hebben er daarom bewust voor gekozen veel te investeren. Zo kunnen we de noden van de klant in kaart brengen. Door kleine aanpassingen uit te voeren, kunnen we de mensen nu een groter comfort bieden, én dat willen ze. In tijden van online reviews is het van groot belang dat de klanten het hotel verlaten met een glimlach op het gezicht", zegt Vercaemst.

Voor het eerst in 10 jaar zijn er nu dus meer dan 6.000 hotelkamers. Dat heeft volgens Vercaemst ook te maken met het feit dat de Vlaamse kust een citytripbestemming is geworden. "Vroeger gingen de mensen één keer per jaar op vakantie, bijvoorbeeld twee weken naar de Vlaamse kust. Nu gaan ze jaarlijks 4 tot 6 keer op reis voor enkele nachtjes. Dat maakt dat de hotelsector daar mee van profiteert", aldus nog Vercaemst.