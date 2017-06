Afgelopen weekend is een jonge vrouw uit Diksmuide overleden aan de gevolgen van een methanolvergiftiging nadat ze op stap was geweest in Izegem.

Intussen hebben nog enkele mensen die in de streek zijn uitgegaan, een klacht ingediend, schrijft Het Nieuwsblad. Het parket van Kortrijk onderzoekt de zaak. "Wij weten nog niet of die mensen daar op die plaats hetzelfde hebben gedronken, of ze geïntoxiceerd zijn door methanol of dat ze gewoon een kater hebben gehad na een nachtje stappen", zegt Tom Janssens van het parket.

"Er valt momenteel nog geen enkele link te leggen tussen die nieuwe gevallen en de dood van de vrouw."