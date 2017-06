De Mijnenslag is vandaag heel de dag herdacht. De herdenking opende met een Nieuw-Zeelandse ceremonie op Messines Ridge in Mesen, het epicentrum van deze herdenkingsdag.

Tal van prominenten zoals de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) en federaal minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) woonden de herdenking bij.

Precies honderd jaar geleden werden om 04.10 uur negentien dieptemijnen tot ontploffing gebracht in Mesen en Heuvelland. Die hadden de Britse troepen via tunnels geïnstalleerd onder de Duitse linies. Het was de meest ingenieuze operatie tot dan in de Eerste Wereldoorlog en ze zorgde letterlijk en figuurlijk voor een schokeffect bij de Duitse troepen. De ontploffing zorgde voor de grootste kunstmatige aardschok tot dan.

Nieuw-Zeeland trapte, stipt om 08.00 uur, de dag op gang met een ingetogen ceremonie in Mesen onder strenge veiligheidsmaatregelen. Er werd een veiligheidszone ingesteld, wegen werden afgesloten en iedereen werd gecontroleerd.

De ceremonie startte met de volksliederen van België en Nieuw-Zeeland. Gregory Andrews, Nieuw-Zeelands ambassadeur in België, en Patsy Reddy, gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland, brachten een boodschap van vrede en riepen op om ten alle koste zo'n conflicten te vermijden. Voor Nieuw-Zeeland is Mesen een pelgrimsoord geworden. Tien procent van de toenmalige bevolking werd naar Europa gestuurd. Vele duizenden lieten er het leven. In Mesen alleen al vielen 3.700 Nieuw-Zeelandse slachtoffers. "We zijn hier om de soldaten te herdenken die hier vochten voor onze waardes en vrede. We zullen hen altijd blijven herinneren", zo zei minister Vandeput.

Een Duitse, Belgische en Nieuw-Zeelandse jongere brachten getuigenissen van soldaten die in Mesen vochten. Daarna volgde een kransneerlegging. Vlaams minister-president Geert Bourgeois had het achteraf over een emotionele herdenking waarbij zowel delegaties uit de geallieerde landen en Duitsers samen de vele slachtoffers eerden.

Om 11 uur volgde een Australische ceremonie in Ploegsteert.