Het vuur ontstond rond 0.30 uur in de appartementen boven een leegstaande Irish pub op de hoek van de Langestraat met de Londenstraat. De brandweer had heel wat werk om de zware uitslaande brand onder controle te krijgen. Een deel van het trottoir moest ook opengebroken worden om de gastoevoer af te sluiten. De straat werd volledig afgesloten want er vielen ook brokstukken naar beneden.

In het uitgebrande gebouw werden de lichamen van twee slachtoffers aangetroffen. Wellicht gaat het om de bewoners van het pand.

Het was eerst onduidelijk hoe de brand was ontstaan, maar volgens de branddeskundige is er geen kwaad opzet in het spel en ontstond de brand accidenteel.