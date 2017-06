Vorige week al werden de eerste graven vernietigd. Zerken werden omvergetrokken en dekstenen kapot geklopt tot er alleen maar kleine stukjes overbleven. "Mensen kijken met grote verwondering dat dit mogelijk is", zegt een buurtbewoner. "Zoiets hebben we hier nog nooit gezien."

"De meeste familieleden zijn nog in leven, want het gaat om mensen die tien of twaalf jaar geleden te graven zijn gedragen", zegt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "Deze ochtend heb ik verschillende mensen aan de lijn gehad en er zijn er ook enkele op bezoek gekomen. Voor hen is dit een tweede steek in het hart. Eerst verliezen ze hun geliefde en dan krijgen ze te maken met dit soort vandalisme."

Het gemeentebestuur tilt zwaar aan de feiten en doet een oproep naar getuigen.