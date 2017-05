Met de Mijnenslag rond Mesen en de Derde slag van Ieper was 1917 een heel belangrijk jaar in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog in Vlaanderen escaleert in een totale oorlog die voor het eerst industriële vormen aanneemt en niemand ontziet. Om het complexe verhaal zo compleet mogelijk - met oog voor meerstemmigheid en ethiek - te brengen, slaan de Westhoekgemeenten de handen in elkaar.

In Ieper, in het In Flanders Fields Museum, is er een overzichtstentoonstelling met fotografie van Frank Hurley en Hubert Wilkins. Van daaruit worden bezoekers uitgenodigd om de andere tentoonstellingen en vooral de streek te verkennen. Zonnebeke focust op het landschap, Heuvelland op de Mijnenslag, Mesen op persoonlijke verhalen van Nieuw-Zeelandse soldaten, Langemark-Poelkapelle op de rol van de Fransen, Houthulst op de artillerie en Poperinge op de opvang van gewonden.

Er is een infobrochure en een stevige gratis bezoekersgids uitgewerkt, met praktische informatie en wandel- en fietsroutes. Alle tentoonstellingen zijn open voor het publiek van 3 juni tot en met 31 december.