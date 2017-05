Auteur: Kirsten Sokol

Kirsten Sokol In Harelbeke, in West-Vlaanderen, zijn afgelopen nacht twee doden gevallen bij een bizarre reeks ongevallen. Twee keer is een auto op een geparkeerde oplegger gebotst, een derde auto is ingereden op een verlichtingspaal. De drie ongevallen zouden in verband staan met elkaar, maar het is voorlopig onduidelijk op welke manier.