Een strandcabine kan je huren of kopen. Een cabine huren voor één seizoen kan in De Panne en Middelkerke al voor 600 euro, maar in Knokke-Heist lopen de prijzen op tot 1.800 en zelfs 3.000 euro bij stranduitbaters in de buurt van Het Zoute, zo blijkt uit de rondvraag van Radio 2.

Voor die 3.000 euro krijg je wel een luxueuze cabine met een koelkast en een eigen afgebakend plaatsje met zetels en ligbedden. Er zijn ook toiletten, douches, een bar en een petanquebaan. "'s Ochtends, als de mensen toekomen, staat alles klaar voor hen. En 's avonds, als ze het strand verlaten, kunnen ze alles laten staan. Mijn mensen pakken alles weer in", zegt Olaf Jacobs van Siësta Beach.

