Dikkebus, een deelgemeente van Ieper werd gisteren opgeschrikt door een ongeval met vluchtmisdrijf. Om 16 uur werd een 17-jarige fietser aangereden door een auto, die daarna doorreed. De fietser werd zwaargewond. Het parket lanceerde daarna een oproep naar ooggetuigen.

De auto, een Peugeot 406, werd vandaag gevonden, in Komen, in de provincie Henegouwen. Dat ligt op zo'n 20 kilometer van Dikkebus.

De eigenaar van de auto, een Fransman die geboren is in 1967, is gearresteerd en zal verhoord worden. Het is nog niet geweten of hij gisteren met de auto reed.