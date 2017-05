Vandaag worden de brokstukken opgeruimd. De heropbouw zelf zal nog een tijd op zich laten wachten. De vorige restauratie kostte de gemeente overigens 50.000 euro.

Het gedenkteken, ontworpen door de Ieperse architect August Taurel, werd ingehuldigd op 8 september 1919. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het in verval, maar begin jaren 60 werd het gerestaureerd, en enkele jaren geleden kreeg het monument een nieuwe opknapbeurt, waarna het in 2014 opnieuw werd ingehuldigd.

Het was niet de eerste keer dat de bliksem insloeg op een Frans oorlogsmonument in Kemmel. Ook het Monument Aux Soldats Français boven op de Kemmelberg werd al getroffen, twee keer zelfs. Een Franse helm boven op het 17 meter hoge monument moest er in 1970 aan geloven. Toen een hele tijd later een gerestaureerde helm werd geplaatst op de zuil, sloeg drie maanden later de bliksem opnieuw in.