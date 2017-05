De obelisk in de Kriekstraat is een eerbetoon aan de 32e Franse divisie, die 2.500 soldaten verloor, onder meer tijdens hevige gevechten in de omgeving van Wijtschate en Sint-Elooi. Deze divisie leverde slag rond de jaarwisseling 1914-1915 en trok toen opnieuw richting Frankrijk om daar ten strijde te trekken tegen de Duitsers.

Toen in 1918 de oorlog ten einde liep, streken de Fransen opnieuw in deze regionen neer. Ze streden mee in de Kemmelslag en werden ook ingezet om de zogenoemde "Cheapside Line", een verdedigingsstelling ten noorden van de Kemmel, te beschermen. Die linie, die voor een deel de Kriekstraat volgde, was strategisch interessant omdat ze op een hoogte lag.

Het gedenkteken, ontworpen door de Ieperse architect August Taurel, werd ingehuldigd op 8 september 1919. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het in verval, maar begin jaren 60 werd het gerestaureerd, en enkele jaren geleden kreeg het monument een nieuwe opknapbeurt, waarna het in 2014 opnieuw werd ingehuldigd.