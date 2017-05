In totaal werden 4.500 nummerplaten gecontroleerd met slimme camera's. In drie auto's werden drugs gevonden, in één verboden wapens. Er zijn ook drie rijbewijzen ingetrokken. Maar dievenbendes werden er niet gevat.

Toch is hoofdcommissaris Didier Vandecasteele tevreden over de actie. "Het is een eerder uitzonderlijke actie over twee provincies heen, Oost- en West-Vlaanderen. Zeven politiezones hebben deelgenomen en we hadden ook steun van de federale politie. Het is wel zo dat er geen schokkende resultaten zijn, er zijn geen dievenbendes gevat. Dat kan ook wel positief geïnterpreteerd worden, want het kan erop wijzen dat de controles werken en dat dieven wegblijven."