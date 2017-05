Het slachtoffer was op zeeklassen in Oostende, toen hij vrijdagochtend dood in bed aangetroffen werd. De hulpdiensten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

De politie kwam ter plaatse, samen met het labo en de wetsdokter om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. De conclusie van de deskundigen luidt dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Het parket zal niet verder communiceren over de precieze doodsoorzaak.