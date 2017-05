Bombardier in Brugge zal voortaan worden aangestuurd vanuit Crespin in Frankrijk. "Als je alleen eindassemblage doet, dan wordt die fabriek hier erg kwetsbaar", legt Dierckx uit. "Als er nog nieuwe afslankingen volgen en ontslagen moeten vallen binnen de grotere groep Bombardier, dan dreigt de druk toch groot te worden om de fabriek hier helemaal te sluiten. Da's afwachten, maar de vrees leeft in elk geval dat dit een aflopend verhaal is hier in Brugge."