Op de bijzondere ondernemingsraad bij Bombardier kwam de Europese directie uitleg geven over de toekomstplannen van de vestiging in Brugge. Dat er banen zouden geschrapt worden, was bekend, maar over het precieze aantal was het bang afwachten voor de werknemers.

Eerder was al bekendgemaakt dat de fabriek trein- en tramstellen niet meer helemaal zou bouwen maar alleen nog assembleren. Een deel van de activiteiten en ondersteunende diensten verhuist naar Frankrijk en Tsjechië.

Er wordt vandaag niet meer gewerkt in de fabriek. De activiteiten zijn vanmorgen stilgelegd. Na de ondernemingsraad is een personeelsvergadering begonnen. Als die afgelopen is, zal het personeel naar huis gaan.