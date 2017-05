De bijzondere ondernemingsraad vindt plaats om 10.30 uur. Een lid van de Europese directie van Bombardier zal er uitleg geven over de toekomstperspectieven van de Canadese groep en wat daarvan de gevolgen zijn voor de vestiging in Brugge. Daarna is er een personeelsvergadering.

Eerder dit jaar besliste de directie om de vestiging in Brugge aan te sturen vanuit Frankrijk en om de activiteiten in Brugge af te bouwen. De perspectieven zien er dus niet goed uit. De vakbonden vrezen dat er veel jobs zullen verdwijnen, maar een precies aantal is voorlopig nog niet bekend.

Bombardier hoopt alsnog een belangrijke bestelling van 146 nieuwe trams voor De Lijn te binnen te halen. Die bestelling was eerst toegekend aan een Spaanse groep, maar de Raad van State riep de beslissing een halt toe. Mogelijk komt er op de ondernemingsraad ook meer duidelijkheid daarover.