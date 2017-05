Auteur: Luc De Roy, Denny Baert, Belga

Luc De Roy, Denny Baert, Belga In Kortrijk heeft de sokkel van de toren van het Guldensporencollegegebrand. De toren, een kenmerkend gebouw van de Kortrijkse skyline, wordt afgebroken, en sintels van de snij- en laswerkzaamheden bij de afbraak zijn op het dak van de sokkel gevallen. Door de brand hing er een dikke, zwarte rook in de onmiddellijke omgeving, maar na een halfuurtje was de brandweer het vuur meester.