De beelden zijn vanavond onthuld tijdens een unieke Last Post-plechtigheid. Voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie en vicepremier Kris Peeters (CD&V) dankten Australië om de verhuizing vanuit Canberra naar Ieper mogelijk te maken.

"Dit is een eerbetoon aan de 6.000 vermiste soldaten wiens namen hier in de Menenpoort gegraveerd staan. Ze zullen nooit vergeten worden en onze dankbaarheid voor hun offer zal eeuwig blijven. We danken jullie voor een fantastische vriendschap", aldus Peeters.

Waarnemend burgemeester van Ieper Jef Verschoore, minister Peeters en de Australische minister voor veteranenzaken Dan Tehan mochten de doeken laten zakken en de leeuwen onthullen.

De beelden blijven nog tot en met 11 november staan. Tot dan is er ook een tijdelijke tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum over de beelden en hun achtergrond. In de tentoonstelling zijn ook enkele unieke brokstukken te zien van het historische Ieper die tijdens de oorlog door de Australiërs als souvenir zijn meegenomen.