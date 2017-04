Een jeep reed afgelopen nacht in op de vitrine van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan in Knokke. De daders maakten bij de ramkraak maar liefst 150 handtassen buit. Een Roemeense verdachte kon tijdens zijn vlucht in de buurt van Knokke al worden ingerekend . De 35-jarige man zal in de loop van de namiddag voor de onderzoeksrechter geleid worden. Twee andere verdachten zijn nog steeds op de vlucht.

Even voor de ramkraak was er in dezelfde buurt ook al een mislukte ramkraak bij een juwelier. Volgens de eerste vaststellingen (beelden van bewakingscamera's) zouden dezelfde daders ook voor die feiten verantwoordelijk zijn. Bij die tweede kraak konden ze geen buit maken, alleen brokken.