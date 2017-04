De beklaagde had vorige zomer geprobeerd om een verkeerscontrole in Varsenare te ontlopen door rechtsomkeer te maken. Dat mislukte en bij een alcoholcontrole bleek de man 1,54 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Tijdens de zitting begin maart betuigde de bestuurder zijn spijt en stelde hij voor om geld te storten aan een goed doel, een initiatief waar de rechter wel open voor stond. De man stortte uiteindelijk 750 euro aan het fonds Emilie Leus, een vzw die zich inzet voor verkeersslachtoffers.

Die vzw werd opgericht door Vincent Leus, nadat zijn dochter Emilie (18) was omgekomen in een verkeersongeval in Oosterzele. Zij werd met enkele vriendinnen aangereden door een dronken bestuurder. Naast een storting ging de dader ook naar een lezing van Leus over alcohol in het verkeer.