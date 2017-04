Het is de eerste keer dat een Groenlandse walvis opduikt voor de Belgische kust, zegt Natuurpunt. Zo’n 150 nieuwsgierigen kwamen het dier bekijken vanop de zeedijk. Het dier bewoog zich tussen Raversijde en Westende en leek op een afstand van ongeveer een kilometer van de kust actief te foerageren in het relatief ondiepe water waarbij hij ongeveer elke 10 minuten aan de oppervlakte kwam om adem te halen. Ter hoogte van Middelkerke naderde het dier de kustlijn tot op 600 meter.

Uit een eerste analyse van beelden van het dier blijkt dat er visnetten verstrengeld zitten rond de staartwortel. Het is niet duidelijk of het dier daarvan last ondervindt. Het kan dat een walvis moeite krijgt om te duiken door verstrengeld vistuig. Daardoor kan het ook moeilijker voedsel zoeken.

Zogenoemde "spooknetten" vormen een wereldwijd probleem. Volgens Greenpeace komen er 640.000 ton per jaar kapotte visnetten in de oceanen terecht. Het kan wel tot 600 jaar duren voor zo’n visnet in zee is afgebroken. Spooknetten zijn goed voor 10 procent van alle afval in de oceanen. In de Noordzee blijken vooral kabeljauw, kreeften en krabben te sterven door achtergelaten visnetten op de zeebodem.