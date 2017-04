Er zijn nu technische experts ter plaatse om te bekijken hoe ze het probleem met de lekkende tank definitief kunnen oplossen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Vlaamse Milieumaatschappij zullen metingen uitvoeren om onder meer de waterkwaliteit te checken. Ook zal worden onderzocht wat de gevolgen voor dieren en gewassen zijn.

Tot nadert order mogen de zowat 1.000 inwoners van Zevekote, een deelgemeente van Gistel, en Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Middelkerke, niet naar huis. "Van het ogenblik dat de tank volledig leeg is, gaat men metingen gaan doen", legt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé uit. "De afspraak was dat we de mensen zouden verzamelen in het ontmoetingscentrum in Gistel."

Gisteren moesten de bewoners hun woning halsoverkop verlaten. "We moesten onmiddellijk weg en mochten niet treuzelen", zegt een jonge moeder. "Gewoon alles in de auto en weg. Ik heb nog snel een flesje kunnen klaarmaken en twee pampertjes meenemen en dat was het." De mensen kunnen pas terug naar huis als alle gevaar geweken is, bevestigt gouverneur Decaluwé.

Om 10 uur vanmorgen is er een informatiemoment voor de bewoners van Zevekote, Sint-Pieters-Kapelle en Zande in het ontmoetingscentrum Zomerloos, in Gistel.

Het lek is gisteren rond 17.30 uur ontstaan bij een mestverwerkingsbedrijf. Daardoor kwam een aanzienlijke hoeveelheid salpeterzuur vrij. De tank van 26.000 liter was voor 60 procent gevuld met salpeterzuur.