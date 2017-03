Auteur: Bart Boterman, Dominique Fiers

Bart Boterman, Dominique Fiers In Zevekote bij Gistel is het provinciaal rampenplan afgekondigd wegens een zwaar salpeterzuurlek in een mestverwerkend bedrijf. 570 dorpsbewoners hebben tijdelijk hun woning moeten verlaten. Omdat het lek maar niet onder controle geraakt zijn iets voor 21 uur ook de naar schatting 300 inwoners van buurgemeente Sint-Pieters-Kapelle bij Middelkerke geëvacueerd. Er is voorlopig geen melding van gewonden.