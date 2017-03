Vooral over de openbaarheid van het zedendossier van de minderjarige kinderen van het vermoorde slachtoffer was er discussie tussen de advocaten.

Moeder Elisabeth Gyselbrecht diende een aantal jaren geleden een klacht voor incest in tegen haar man Stijn Saelens. Het parket onderzocht de klacht, maar klasseerde die zonder gevolg. De voogd ad hoc van de kinderen, Rik Demeyer, reageert alvast teleurgesteld dat een deel van het proces niet achter gesloten deuren zal verlopen.

Op het proces over de Kasteelmoord zullen in totaal elf mensen opgeroepen worden als getuigen.Op de inleidingszitting van 9 maart konden alle partijen getuigen voorstellen. In totaal werden ruim 30 mogelijke getuigen opgeworpen, maar in dat aantal heeft de rechtbank dus flink gesnoeid.

Op dinsdag 2 mei zullen hoofdinspecteur David Roelant en onderzoeksrechter Koen Wittouck als eerste gehoord worden. Om 15 uur zullen ook wetsdokter Geert Van Parys en wapenexpert Erik De Durpel hun getuigenis afleggen. Op 3 mei staan nog zeven getuigenverhoren gepland. De beklaagden zullen op 4 mei verhoord worden door voorzitter Els D'Hooghe.