Bij de gerechtelijke actie waren de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen, de inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten (TSW) en de sociale inspectie betrokken. Op de bedrijventerreinen in Heuvelland en Zedelgem werden uiteindelijk 31 buitenlandse voertuigen en heel wat documenten in beslag genomen. Verder onderzoek door de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent zal moeten uitwijzen hoe lang de vrachtwagens in beslag blijven. Mogelijk worden de voertuigen in een later stadium door de correctionele rechtbank verbeurd verklaard.

Via buitenlandse brievenbusfirma's kunnen bedrijven hun sociaalrechtelijke verplichtingen in België systematisch proberen te omzeilen, terwijl ze in de praktijk wel gewoon Belgische firma's blijven. Ze schakelen dan goedkope buitenlandse chauffeurs in die geen sociale bijdragen betalen. Op hun vrachtwagens met Portugese en Roemeense nummerplaten staan wel opschriften als "Belgium" en zelfs "Westvloams".

"Zo ontstaat oneerlijke concurrentie met ondernemingen die zich wel aan de regels houden. Deze controle situeert zich in de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan, waarbij dergelijke vormen van sociale fraude prioritair worden aangepakt", klinkt het in een persbericht.