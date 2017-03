Auteur: Zico Saerens, Hanne Decré

Zico Saerens, Hanne Decré De E40 richting kust ter hoogte van Beernem is opnieuw vrijgemaakt na twee ongevallen vanmorgen. Een auto reed er in de staart van een file in op een vrachtwagen. In de wagen zaten een moeder en twee kinderen. De vrouw zat gekneld in haar wagen, maar is intussen bevrijd. Een van de twee kinderen is lichtgewond. Er staat wel nog meer dan een uur file.