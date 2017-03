Het jongetje werd vanmorgen in de gezinswoning dood teruggevonden door de hulpdiensten. Het was de moeder die de diensten zelf had verwittigd.

Vast staat dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven. De moeder werd daarop meegenomen voor verhoor en is uiteindelijk aangehouden. Dat gebeurde "voor de noden van het onderzoek", meldt het parket.

Later vanavond vindt nog een autopsie plaats op het lichaam van het overleden jongetje.