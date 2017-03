Langs het jaagpad tussen Zeebrugge en Blankenberge troffen voorbijgangers gisterenavond een zwaargewonde fietser aan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de man naar het ziekenhuis, waar hij is overleden aan zijn verwondingen.

Volgens politie en parket gaat het mogelijk om een verdacht overlijden. Het jaagpad is daarom vannacht urenlang afgesloten voor verder onderzoek. Ook vandaag is de weg nog tijdelijk afgesloten. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak van de man.