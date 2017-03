Het ongeval gebeurde vanochtend aan de werken in Beernem. Door het ongeval is de snelweg in de richting van de kust volledig versperd.

Doordat er geen verkeer meer door kan, groeit de file snel aan. Om 10 uur was er al 4 kilometer stilstaand verkeer in de richting van Oostende. In de andere richting staat een kijkfile.