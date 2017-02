Even voorbij de oprit in Loppem reden twee voertuigen op elkaar in. Volgens de eerste vaststellingen reed een bestelwagen in op een personenwagen die dwars over de rijbaan stond na een eerder ongeval.

De hulpdiensten hadden de melding van het eerste ongeval al gekregen toen de frontale crash gebeurde. Op dat moment waren ze al bijna ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen werd in de middenberm geslingerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk stond hij al naast zijn voertuig te wachten op de komst van de hulpdiensten. De passagier in de wagen overleed ter plaatse. De persoon op de achterbank raakte zwaargewond.

De bestuurder van de bestelwagen die inreed op het eerdere ongeval, zat alleen in zijn wagen en is er eveneens ernstig aan toe. De brandweer kwam ter plaatse en had lange tijd nodig om alle inzittenden uit beide voertuigen te bevrijden.

De brokstukken lagen honderden meters verspreid over het asfalt. Het motorblok van de personenwagen werd tientallens meter van het wrak teruggevonden in de berm. Door het ongeval moest het verkeer lange tijd over de pechstrook. Een verkeersdeskundige van het parket zal ter plaatse komen om de omstandigheden in kaart te brengen.