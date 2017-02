De autopsie bracht aan het licht dat de vrouw met geweld om het leven was gebracht.

Meteen na het verspreiden van de beelden kreeg de politie al een veertigtal tips. Op die manier zijn dus acht van de elf gezochte getuigen geïdentificeerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat in de loop van 22 januari drie keer een man met een blauwe jas zich in de buurt van de vindplaats van het lichaam bevond. Twee keer was de getuige ook zichtbaar op de camerabeelden. Het is echter niet duidelijk of het steeds om dezelfde man gaat.

Alle informatie over deze mannen blijft welkom op 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.be. Daarnaast wil de politie ook nog meer informatie over de jas en de sjaal van het slachtoffer, en het lichtje dat rond 7 uur 's ochtends zichtbaar was op het strand.