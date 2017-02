Het dier werd overgebracht naar het Boudewijn Seapark waar een speciaal quarantainebassin opgezet werd. De mannetjesbruinvis is zwaar gehavend en erg mager. Het dier is momenteel niet in staat om zelfstandig te zwemmen.

Wanneer de bruinvis de nacht overleeft, kan het naar een gespecialiseerde opvang in Nederland gebracht worden. Eenmaal volledig gerevalideerd, wordt het dier terug uitgezet in de Noordzee.