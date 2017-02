De kustburgemeesters voelen zich stiefmoederlijk behandeld door Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Op het kustburgemeesteroverleg had Jan Van Praet, hoofd Bestemmingsontwikkeling bij Toerisme Vlaanderen, normaal gezien duiding moeten komen geven over de toeristische hefboomprojecten van minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA). De kust vindt immers dat ze niet goed bedeeld is, en ziet het grootste deel van de budgetten vooral naar de Vlaamse kunststeden gaan.

"Maar er is niemand komen opdagen", zegt Vandenbussche (Open VLD). "Dat is een kaakslag. De minister ging al tweemaal niet in op onze uitnodiging, en nu komt er opnieuw niemand opdagen. We stellen vast dat we door Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid stiefmoederlijk behandeld worden."

"Vroeger deed Toerisme Vlaanderen zijn deel in de kunsttriënale Beaufort, in de promotiepool van de kust... Dat is allemaal weggevallen. Ook het Kustactieplan is er niet meer. We merken ook dat maar een derde van het beloofde budget benut is voor de reclame voor de kust."

"We zullen ons ongenoegen zeker uiten", aldus nog Vandenbussche. "De kust blijft toch de belangrijkste toeristische hefboom van Vlaanderen. Zoals Antwerpen op zijn strepen staat voor de titel van havenstad, staan wij op onze strepen wat toerisme betreft."