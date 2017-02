Auteur: Sara Van Poucke

Sara Van Poucke Eén maand nadat het lichaam van een jonge vrouw op het strand van Knokke is aangetroffen, is er nog steeds geen spoor van haar moordenaar(s). Het onderzoek draait wel op volle toeren. De speurders proberen een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van wie er in de ochtend van 22 januari in de buurt was van de plaats waar de vrouw voor het laatst is gezien en de plaats waar haar lichaam is gevonden. In het VTM-programma "Faroek" deden ze gisteren een oproep tot getuigen.