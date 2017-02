De storm, Dieter gedoopt, die begin dit jaar inbeukte op onze kust, liet zijn sporen na. Heel wat zand werd weggespoeld. Hier en daar, onder meer in Bredene, ontstonden metershoge kliffen. Ruim een maand na de doortocht van de storm, starten de herstellingswerken die de kust moeten behoeden tegen een nieuwe storm.

"Dieter heeft ruim 1,25 miljoen ton zand verplaatst", zegt Weyts. "We zijn na de storm meteen begonnen aan een groot plan om alle schade te herstellen." Er zal nu een miljoen kubieke meter zand worden opgespoten om de zwakste punten te beschermen.

In Knokke-Heist vinden suppletiewerken plaats over een lengte van ruim 2 kilometer. Er wordt ongeveer 300.000 kubieke meter zand opgespoten. Er zijn dit voorjaar ook nog herstellingswerken gepland in De Haan, Bredene en Middelkerke. Ook tijdens de paasvakantie wordt gewerkt, maar toeristen zouden daar geen hinder van mogen ondervinden. Tegen 15 april, Pasen, moet het werk afgerond zijn.