De Franse vrachtwagenbestuurder was met zijn lading aardappelen onderweg naar een bedrijf in Veurne. Daar zouden de aardappelen verwerkt worden tot chips. Bij aankomst aan het industrieterrein merkte de man op dat het dekzeil van zijn truck was opengesneden. Onder het zeil, bovenop de aardappelen in de laadruimte, trof hij een tiental vluchtelingen aan. De hele groep is meteen weggevlucht, nog voor de politie ter plaatse was.

Door de strenge voedseleisen moest de lading aardappelen meteen vernietigd worden. De aardappelen worden door het menselijk contact tijdens het vervoer daarna niet meer geschikt geacht voor menselijke consumptie.

Transportbedrijven maken dat geregeld mee. "Aardappelen zijn nog een zogenoemd laagwaardig product. Stel je voor dat je als transportbedrijf enkele ladingen garnalen moet vernietigen: dat doet pijn, zeker in je portemonnee", zegt Pieter Balcaen van transportbedrijf ECS uit Zeebrugge.